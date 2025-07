Cocciaretto, prima impresa Italia a Wimbledon: eliminata la numero 3 al mondo!  

LONDRA (Inghilterra) - In attesa del debutto di Jannik Sinner il tennis italiano comincia il secondo giorno di Wimbledon con un ancuto. Nel tabellone femminile arriva il clamoroso upset: Elisabetta Cocciaretto elimina la testa di serie numero 3 Jessica Pegula! L'azzurra numero 116 del mondo ribalta il pronostico e supera all'esordio la statunitense con il punteggio di 6-2, 6-3 in appena 58 minuti per la 24enne marchigiana, che aveva perso l'unico precedente con la rivale proprio a Wimbledon due anni fa ma al terzo turno. Primo stupendo da parte di Elisabetta che strappa per due volte il servizio a Pegula (terzo e settimo gioco) mostrando un gran tennis in battuta e soprattutto in risposta. Il 2° set è più equilibrato e la svolta arriva al 7° game: doppio fallo di Pegula per il vantaggio e palla break (la seconda del game) e poi rovescio in rete dell'americana per il 4-3 Cocciaretto che conferma il break (5-3) e poi si prende set e partita. Per la Cocciaretto, alla sua terza partecipazione nel tabellone principale dei Championship, ci sarà ora la vincente della sfida fra Volynets e Maria

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Tennis