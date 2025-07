Wimbledon: su Sky il miglior esordio di sempre

- Migliore esordio di sempre per la prima giornata di Wimbledon su Sky, con una crescita dell'8% rispetto alla passata stagione. In particolare, l’incontro tra Fabioe Carlosdi ieri, tra le 14.41 e le 19.18, ha raccolto 303 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* con il 3,1% di share tv e 1 milione e 109 mila contatti unici**.

*Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

** Il dato non include le visioni su Sky GO