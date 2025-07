"Io montanaro": Sinner, il sole di Wimbledon e le caramelle segrete: "Contro di me nulla da perdere"

Sinner in conferenza stampa

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa a margine della vittoria su Nardi. Il tennista altoatesino ha dichiarato: "I primi turni sono sempre complicati, sono molto contento di come ho chiuso la partita. Ovviamente per il tennis italiano non è stato un sorteggio fortunato. Lo conosco abbastanza bene come persona e ho cercato di tenere l'amicizia lontana per un paio di ore. E' andata bene". Su Vukic ha aggiunto: "Sì, è migliorato molto. È un grande servitore e ha un ottimo dritto. Non ha nulla da perdere e anche questo ormai è un fattore, per me le cose non saranno facili. Dall'altro canto cercherò di fare il mio tennis, cercherò di fare la mia partita e vedere dove mi porta. Il tennis australiano è in salute, ci sono tanti giocatori competitivi".