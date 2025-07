Musetti, che peccato: un virus lo stende, addio Wimbledon. "Si riparte dagli Usa"

Musetti non al top: è fuori da Wimbledon

"Sapevo di non arrivare in campo con una forma fisica eccellente, ho fatto in modo di arrivare il più preparato possibile però sicuramente il tempo non era dalla mia parte dopo l'infortunio che ho subito a Parigi - ha spiegato - Oggi è una brutta performance, dovuta tanto secondo me anche alla mia condizione fisica che mi ha fatto sentire ancor più il fatto di non aver giocato una partita sull'erba. Questo mi ha messo in una situazione ancora più difficile e non sono riuscito a uscirne". Adesso si volta pagina. "In programma c'è la stagione americana, una stagione dove ci sono tanti punti in palio, una stagione bella da vivere che se presa con la giusta motivazione e voglia può regalare tante sorprese - ha concluso il tennista azzurro - Sicuramente si riparte da quella poi vedremo nel dettaglio nei prossimi giorni".