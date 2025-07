Sonego-Basilashvili: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale

Dopo aver eliminato il portoghese Faria al primo turno in tre set col punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 Lorenzo Sonego affronterà al secondo turno di Wimbledon Nikoloz Basilashvili . Il tennista georgiano, numero 126 del ranking Atp, ha eliminato al suo esordio, a sorpresa, Lorenzo Musetti in quattro set col punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Tra Sonego e Basilashvili è il quarto incrocio in carriera: l'azzurro comanda per due vittorie a una, ottenute a Roma nel 2020 e a San Diego l'anno dopo. L'unico successo del georgiano risale alle Olimipiadi di Tokyo del 2021.

Dove vedere Sonego-Basilashvili: diretta tv e streaming

La partita tra Sonego e Basilashvili è in programma giovedì 3 luglio ma non sono ancora stati resi noti nè campo nè orario. Sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky, con la diretta streaming disponibile su Sky Go, Now e Tennis TV (per gli abbonati).