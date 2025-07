Zverev subito fuori, clamoroso a Wimbledon: Rinderknech vince al quinto e Alcaraz ringrazia

LONDRA (Inghilterra) - Dopo Medvedev e Rune , il lato del tabellone di Carlos Alcaraz perde un altro top ten con la clamorosa eliminazione al primo turno del numero 3 del mondo Alexander Zverev . Incredibile ko al quinto set per il tedesco che si arrende al francese Arthur Rinderknech , numero 72 del ranking Atp, capace di portare a casa una luna battaglia oltre 4 ore e mezza distribuita però su due giorni. Resta comunque un'impresa eccezionale quella di Rinderknech che approda così al secondo turno dove affronterà il cileno Garin .

Alcaraz ringrazia, il tabellone perde un altro top 10

Termina 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4 e per Zverev è cocente l'eliminazione. A ringraziare è il fenomeno spagnolo che nel suo cammino verso la finale perde un altro avversario importante considerando i clamorosi risultati della prima giornata e le eliminazioni anche di Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas. L'unico top ten rimasto in corsa nel lato del tabellone di Alcaraz è lo statunitense Fritz che è stato ad un passo dal ko prima di riuscire a rimettere in piedi il match contro Mpetshi-Perricard.