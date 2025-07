“Senza gioia, mai così vuoto nella vita”: Zverev shock, la conferenza che preoccupa

"Mi sento molto solo nella vita. Non provo più gioia, neanche dopo una vittoria". Così Alexander Zverev al termine della partita di primo turno a Wimbledon, dove è stato sconfitto a sorpresa dal francese Arthur Rinderknech in 5 set . Il numero 3 ATP non è stato protagonista di una prestazione memorabile, ma in sala stampa ha svelato le sue difficoltà extra campo che influiscono negativamente sulle sue prestazioni. Difficoltà mentali che sono sempre difficili da gestire nel tennis e nello sport in generale, tant'è che il tedesco non ha escluso la possibilità di ricorrere a delle cure.

Il momento più duro della carriera di Zverev?

La conferenza di Sasha è iniziata con un suo commento a grandi linee sulla partita: "In generale penso che lui abbia giocato una partita fantastica. Non sono sicuro che abbia mai giocato così bene in vita sua. Io sono stato troppo difensivo in alcune occasioni che ho avuto. Pensavo di avere in pugno il quinto set, ma poi ho perso il servizio da 40-0, il che è stato un mio errore. Era nelle mie mani, quindi… non posso dire di essere stato sfortunato o altro. L’ho mollata io. Ho lasciato andare la partita nel quinto set".

A gennaio Zverev arrivò in finale agli Australian Open: cos'è cambiato negli ultimi mesi? Le difficoltà sono più a livello fisico o mentale? "Direi più mentale, probabilmente. È strano, a volte mi sento molto solo là fuori. Ho difficoltà a livello mentale, l’ho detto già dopo l’Australian Open", ha risposto il tedesco. "Sto cercando dei modi per uscirne, ma mi ritrovo sempre nello stesso buco, in un certo senso. In generale, mi sento molto solo nella vita in questo momento, ed è una sensazione per niente piacevole".