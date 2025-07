Sinner rivuol dire fiducia: Alcaraz, attento!

WIMBLEDON - "Siamo gente di montagna", è la frase nella quale un composto Jannik Sinner ripiega la sua giornata a spasso sull’erba, rapida nell’assicurargli la promozione che andava cercando, ma intrisa di pensieri. Resterà lì, bella stirata, come una camicia da mettere in valigia, finché non sarà il momento di riutilizzarla. Cosa che succederà prima o poi perché è la frase cui il numero un