Djokovic e l'effetto delle pillole miracolose: "Ho sofferto, c'era qualcosa che non andava"

Il commento di Djokovic sul match

"Questo torneo ha sempre significato molto per me e per molti altri giocatori, è un sogno d'infanzia, quindi non do mai per scontato di scendere in campo – ha detto Djokovic dopo il match – Mi sono divertito, ovviamente un po' meno nel secondo set, ma sono passato dal sentirmi al meglio per un set e mezzo al peggio per circa 45 minuti, che sia stato un mal di stomaco, non so cosa. Ho sofferto, ma dopo le pillole miracolose del dottore le energie sono tornate e sono riuscito a concludere la partita in bellezza".