Bolelli-Vavassori, buona la prima a Wimbledon: battuti Behar-Vliegen. I prossimi avversari

Esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il tandem azzurro si aggiudica il match valido per il primo turno di Wimbledon, superando con un doppio tie-break la coppia formata dall’uruguayano Ariel Behar e dal belga Joran Vliegen. Sul campo 9 dell'All England Club, i campioni di Amburgo si impongo per 7-6(5), 7-6(3). Bolelli e Vavassori affronteranno la coppia vincitrice del match tra Adam Pavlasek-Jan Zielinski e Santiago Gonzalez-Austin Krajicek, attesi in campo giovedì 3 luglio.