Paolini e l'amaro ko a Wimbledon: "È dura da accettare, devo resettare"

Paolini: "Ora devo resettare"

"Sono stati mesi intensi, forse con il senno di poi avrei potuto saltare il torneo dopo il Roland Garros, Berlino, come avevo fatto lo scorso anno, e approfittarne per riposare un po’. Ma non ha senso parlarne ora, speravo di poter gestire meglio la partita oggi e rimanere concentrata fino alla fine. Mi sentivo meglio del primo turno ma senza l’attenzione giusta non si può competere ai livelli più alti. Se voglio rimanere a questo livello devo sempre mantenere alta l’attenzione e non fare come oggi. Da una parte il pensiero allo scorso anno ci andava, non tanto per i risultati ma per il livello di tennis che avevo espresso. Quest’anno cercavo quelle stesse sensazioni ma ho avuto difficoltà, e non è andata come speravo. Ora devo resettare, prendere qualche giorno di riposo dopo il doppio e cercare di ricaricare le batterie per seconda parte di stagione".