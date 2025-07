“Un killer a sangue freddo, Sinner ha modi da malavitoso”: Courier shock, uscita fuori dal mondo

Courier ci va giù duro

Ci va giù duro, però. «Non sappiamo che cosa è avvenuto e forse non lo sapremo mai. Sinner non fa una piega, ha l’aspetto di un gatto calmo e docile, in realtà è un assassino a sangue freddo». Continua, ripercorrendo la storia di Sinner, e sottolineando come sia da cima a fondo una vicenda di continui cambiamenti. «Dopo gli Australian Open 2022 licenziò Riccardo Piatti, che per lui era come un padre. Aveva perso da Tsitsipas, non da uno qualunque, ma non era soddisfatto del suo gioco, voleva renderlo più completo. Di lì a poco si affidò a Vagnozzi, poi aprì le porte del team anche a Cahill. E ora che è il numero uno non si fa problemi a gestire i suoi affari come un malavitoso». Pausa, poi la sorpresa finale… «Sapete che c’è? A me l’approccio alle cose di un tipo del genere, piace, e nemmeno poco». Mah… Spiritoso, non proprio. Favorevole a Panichi e Badio, nemmeno, ammesso che quelle fossero le sue intenzioni.