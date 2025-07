LONDRA (Inghilterra) - Buona anche la seconda per Flavio Cobolli a Wimbledon. Il tennista romano avanza al 3° turno di Wimbledon dopo il successo contro il britannico Jack Pinnington Jones (numero 281 al mondo), sul campo 18 dell'All England Club finisce 6-1 , 7-6(6) , 6-2 in un'ora e 55 minuti. Dopo un primo set comodo Flavio si complica la vita nel 2° perdendo il servizio sul 5-3 ma riesce a far suo il set 8-6 al tie-break (annullando anche un set-point al britannico). Scampato il pericolo Cobolli ha poi archiviato in mezz'ora il terzo set per mandare i titli di coda. Flavio attende il suo prossimo avversario che uscirà dalla sfida tra Marcos Giron e Jakub Menisk .

Cocciaretto c'è! Bronzetti eliminata

Stacca il pass per il 3° turno di Wimbledon anche Elisabetta Cocciaretto che archivia in scioltezza l'americana Katie Volynets (numero 98 al mondo): sul campo 16 l'azzurra vince 6-0, 6-4 in 71 minuti. Dopo aver dominato la prima frazione Cocciaretto recupera il break di svantaggio (da 1-3 a 3-3) piazzando un parziale di 5 giochi a 1 per chiudere le ostilità. Elisabetta attende la sua avversaria che uscirà dal match tra Belinda Bencic ed Elsa Jacquemot.

Chi invece saluta lo slam britannico è Lucia Bronzetti, sul campo 1 l'azzurra ha dovuto arrendersi a testa alta contro la russa numero 7 al mondo Mirra Andreeva per 6-1, 7-6(4) in un'ora e 33 minuti. Lucia brava a reagire nel 2° set portando sul 5-2 e ma sul 5-3 e servizio la russa reagisce: recupera il break, annulla due set point uscendo dal 15-40 e poi al tie-break fa suo l'incontro

Buona la prima per Paolini ed Errani

Jasmine Paolini e Sara Errani debuttano con un successo il loro cammino del doppio di Wimbledon: le campionesse olimpiche si sono imposte con il punteggio di 6-3, 6-3 in 68 minuti contro la spagnola Cristina Busca e la giapponese Miyu Kato. Al 2° turno le vincitrici del Roland Garros affronteranno la coppia composta dalla ceca Barbora Krejcikova e la taiwanese Hao-ChingChan.

Darderi archivia la pratica Frey

Luciano Darderi completa il suo match contro Arthur Frey (numero 461 al mondo) ed avanza al 3° turno di uno slam per la prima volta in carriera. Il tennista azzurro, costretto a fermarsi mercoledì causa buio, ha dovuto giocare oggi l'intero 3° set e non ha fallito chiudendo la pratica con il punteggio finale di 6-4, 6-3, 6-3 rimontando un break di svantaggio proprio nella terza frazione-

Darderi conosce già il suo prossimo avversario ovvero l'australiano numero 44 al mondo Jordan Thompson.