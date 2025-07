Sinner-Vukic, diretta Wimbledon: il 2° turno di Jannik in tempo reale  

LONDRA (Inghilterra) - Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon per il 2° turno dello slam britannico. Il numero 1 azzurro farà il suo debutto sul Campo Centrale dell'All England Club dove affronterà l'australiano numero 93 al mondo Aleksandar Vukic . Dopo la bella vittoria nel derby contro Nardi per Jannik un'altro test non impossibile ma importante per confermare la fiducia sull'erba come da lui dichiarato: "Il voto generale che mi do per essere la prima partita è positivo, tra 7 e 8. Posso migliorare certe cose, però come prima partita è stato un buon inizio. Soprattutto per come ho finito, meglio di come ho iniziato. All’inizio facevamo fatica anche fatica a colpir bene la palla. Adesso vediamo come va tutto il resto. Sono contento di aver giocato sul campo 1 e vediamo dove giocherò la prossima. I dettagli fanno un po’ la differenza, sto molto attento, stiamo lavorano bene".

18:31

Bellucci, la grande bellezza

Mattia al terzo turno: miglior risultato in uno Slam.

18:15

Raducanu sotto i riflettori

Tra sorrisi e voglia di fare bene davanti al pubblico di casa l'inglese la beniamina di Wimbledon affronterà Aryna Sabalenka, la bielorussa numero 1 WTA, al terzo turno.

17:59

Djokovic c'è!

L'ipotetico avversario di Jannik Sinner in semifinale Novak Djokovic ha vinto senza problemi il suo match di 2° turno. Sul campo centrale il serbo 7 volte vincitore a Wimbledon ha archiviato il britannico Daniel Evans con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-0. Per Nole derby serbo contro Miomir Kecmanovic al prossimo turno

17:52

Wimbledon, gli azzurri al terzo giorno

Si è aperta con il sorriso la giornata all'All England Club per il tennis azzurro con le vittorie di Flavio Cobolli, Elisabetta Cocciaretto e Luciano Darderi. Tutti e tre avanzano al 3° turno del torneo mentre Lucia Bronzetti è stata eliminata da Mirra Andreeva in un match dove l'azzurra. In serata in campo Lorenzo Sonego. Nel doppio femminile buona la prima per Paolini ed Errani.



17:45

"Un assassino a sangue freddo"

Oltre alle questioni di campo a tener banco in casa Sinner è la separazione dai suoi preparati Panichi e Badio alla vigilia dello slam britannico. Tema sul quale è intervenuto anche Jim Courrier con una curiosa scelta di parole: "Sinner è come un assassino a sangue freddo...".



17:30

Gli scontri diretti

Jannik Sinner e Aleksandar Vukic si sono già affrontati due volte in passato. Precedenti favorevoli al numero 1 del mondo, tutti e due i match giocati sul cemento, che vanta quindi un bilancio di 2-0 contro l'australiano al quale non ha mai concesso nemmeno un set. L'ultimo incontro tra i due risale al 2022 in Bulgaria.

• 2022 - Sofia (QF): Sinner 6-2, 6-3

• 2021 - Melbourne 1 (R32): Sinner 6-2, 6-4

17:26

Gli esordi

Jannik Sinner ha iniziato il suo Wimbledon vincendo il derby (salendo 15-0 contro i connazionali) contro Luca Nardi in tre set 6-3, 6-4, 6-0, mentre Vukic è reduce dalla vittoria al primo turno contro il cinese Tseng in 4 set 6-3, 6-4, 4-6, 7-6.

