LONDRA (Regno Unito) - Jannik Sinner express nel secondo turno di Wimbledon 2025. Il numero 1 del mondo supera nettamente l'australiano Aleksandar Vukic e accede al terzo turno della 138ª edizione dei Championships: 6-1, 6-1, 6-3, in poco più di un'ora e 40 minuti di gioco , il punteggio in favore dell'altoatesino, che incontrerà ora Pedro Martinez . Lo spagnolo ha eliminato in tre set l'argentino Mariano Navone: 7-5, 7-5, 7-6(6). Sarà la seconda sfida tra Sinner e Martinez. L'unico precedente se l'è aggiudicato l'azzurro agli Internazionali d'Italia del 2022.

21:48

Avanza anche Sonego

Dopo Cobolli, Darderi e Sinner, avanza anche Sonego, che batte il georgiano Basilashvili con il punteggio di 6-1, 6-3, 6(3)-7, 7-6(4).

21:40

"Sono soddisfatto"

"Sono molto soddisfatto della mia performance. Giocare contro Vukic è difficile, ho cercato di essere solido e di rispondere sempre bene. Sono contento di essere riuscito a chiudere prima della chiusura del tetto. In questo torneo ci sono state tante sorprese. Bisogna rimanere concentrati e alzare sempre il livello". Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Aleksandar Vukic al secondo turno di Wimbledon 2025.

21:24

Sinner la chiude: è al 3° turno

Sei match point, una palla break per Vukic, dei vantaggi interminabili: è il riassunto dell'ultimo game, quello con cui Sinner chiude 3 set a 0, con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-3 e raggiunge lo spagnolo pedro Martinez ai sedicesimi di Wimbledon.

21:13

La zampata del fuoriclasse

Nel momento-chiave, Sinner cambia marcia e ipoteca il match: break, game del 5-3 e servizio per il terzo set, dopo aver vinto i primi due.

21:08

Jannik torna avanti

Sinner non molla e conduce un altro gioco ai limite della perfezione: Vukic si ferma a 15, Sinner si porta sul 4-3.

21:05

Sinner lotta... ma è 3-3

Vukic resta in scia di Sinner, difendendo il servizio - in un game equilibratissimo - soltanto ai vantaggi.

21:00

Game-chiave all'azzurro

Game combattutissimo, con Vukic che non sfrutta due palle break e Sinner che firma il 3-2 ai vantaggi.

20:53

L'australiano reagisce

Almeno in questo terzo set, Vukic prova a restare in partita: tiene ancora il servizio e si porta sul 2-2.

20:49

Non c'è storia

Stavolta Sinner concede un punto all'avversario... servizio difeso e 2-1.

20:46

Acuto di Vukic

Sinner mostra all'australiano i fantasmi di un nuovo break, ma Vukic reagisce e sigla l'1-1.

20:43

Avanti anche nel 3°

Ennesimo game sul velluto per Sinner, che difende il servizio e, anche nel terzo set, farà 'la lepre'.

20:38

Pazzesco Jannik!

Sinner 'va di fretta': altro clamoroso break con l'australiano inerme a zero, 6-1 e anche il secondo set in cascina.

20:36

Ipotecato anche il 2° set

Jannik, al servizio, non fallisce la ghiottissima opportunità di ipotecare il set: il punteggio è ora di 5-1.

20:31

L'altoatesino non si ferma

Clamoroso game di Sinner, che firma il secondo break del set, lasciando a zero Vukic: 4-1.

20:29

Altro show di Sinner

Altro game perfetto di Sinner che, al servizio, lascia ancora una volta a zero l'avversario e allunga sul 3-1.

20:28

Sonego perde il 3° set

Intanto Lorenzo Sonego, che resta avanti 2-1, perde il terzo set 7-3 al tie-break contro Basilashvili.

20:25

Moto d'orgoglio di Vukic

Vukic reagisce al terribile parziale di partita: si porta in fretta sul 40-0, poi lascia a 30 i tentativi di rimonta di Sinner.

20:21

Ancora Jannik: è 2-0

Con qualche sofferenza di troppo Sinner tiene il servizio e allunga.

20:15

Si riparte da dove si era interrotto

Sinner apre il secondo set con un break: sarà ancora lui a fare l'andatura della partita.

20:11

Il numero 1 al mondo chiude sul 6-1

Game al servizio perfetto di Sinner, che lascia Vukic a 0 e chiude il primo set con un nettissimo 6-1.

20:09

Set ipotecato

Altro break di un inarrestabile Sinner: il punteggio è ora di 5-1 e Jannik va a servire per il set.

20:05

Sinner non rallenta

L'azzurro 'morde' la partita nel momento decisivo: tiene il servizio e vola sul 4-1.

20:02

Break di Jannik

Sinner vola rapidamente sul 40-0, poi non sfrutta tre palle break ma, ai vantaggi, è la quarta quella buona: 3-1!

19:55

Grande rischio... ma è 2-1!

Vukic non sfrutta la palla break concessagli da Sinner: il numero uno al mondo, poi, difende il servizio ai vantaggi.

19:50

Vukic replica

Jannik lotta, ma si ferma a 30: l'australiano rimette il punteggio in parità.

19:47

Si parte: avanti l'azzurro

Jannik parte forte, lascia l'avversario a 15, difende il servizio e inizia a fare l'andatura: 1-0.

19:40

Sinner, ci siamo. Lorenzo sul 2-0

Tra pochissimi minuti inizierà la sfida tra il numero uno del ranking mondiale, Jannik Sinner, e l'australiano di origine serbo-montenegrina Aleksandar Vukic, 93ª forza del circuito. Intanto Sonego ha chiuso il secondo set sul 6-3.

19:33

L'impresa di Rakhimova

Altro Slam amaro per Jasmine Paolini, finalista a Wimbledon lo scorso anno: la rimonta della russa all'All England.

19:25

Vince la Swiatek: tocca a Jannik

Iga Swiatek ha battuto in rimonta 5-7, 6-2, 6-1 la statunitense McNaily: tra poco in campo Jannik Sinner contro l'australiano Vukic.

19:15

Sonego avanti di un set

In attesa del match di Sinner, a Wimbledon c'è in campo il tennista torinese, che ha vinto il primo set 6-1 contro il georgiano Basilashvili.

19:00

Quanti ospiti vip a Wimbledon!

Da John Cena e Tuchel a Olivia Rodrigo: tanti personaggi illustri nel mondo dello sport e dello spettacolo presenti per i Championships. (GUARDA TUTTE LE FOTO)

18:45

Paolini, la grande amarezza

Sconfitta dolorosa al 2° turno contro Rakhimova, n°80 al mondo: QUI IL MATCH DELL'AZZURRA, che ora rischia la top 10.

18:31

Bellucci, la grande bellezza

Mattia al terzo turno: miglior risultato in uno Slam. (IL RACCONTO)

18:15

Raducanu sotto i riflettori

Tra sorrisi e voglia di fare bene davanti al pubblico di casa l'inglese la beniamina di Wimbledon affronterà Aryna Sabalenka, la bielorussa numero 1 WTA, al terzo turno. (LA FOTOGALLERY)

17:59

Djokovic c'è!

L'ipotetico avversario di Jannik Sinner in semifinale Novak Djokovic ha vinto senza problemi il suo match di 2° turno. Sul campo centrale il serbo 7 volte vincitore a Wimbledon ha archiviato il britannico Daniel Evans con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-0. Per Nole derby serbo contro Miomir Kecmanovic al prossimo turno

17:52

Wimbledon, gli azzurri al terzo giorno

Si è aperta con il sorriso la giornata all'All England Club per il tennis azzurro con le vittorie di Flavio Cobolli, Elisabetta Cocciaretto e Luciano Darderi. Tutti e tre avanzano al 3° turno del torneo mentre Lucia Bronzetti è stata eliminata da Mirra Andreeva in un match dove l'azzurra. In serata in campo Lorenzo Sonego. Nel doppio femminile buona la prima per Paolini ed Errani. CLICCA QUI per il recap



17:45

"Un assassino a sangue freddo"

Oltre alle questioni di campo a tener banco in casa Sinner è la separazione dai suoi preparati Panichi e Badio alla vigilia dello slam britannico. Tema sul quale è intervenuto anche Jim Courrier con una curiosa scelta di parole: "Sinner è come un assassino a sangue freddo...". CLICCA QUI per continuare a leggere



17:30

Gli scontri diretti

Jannik Sinner e Aleksandar Vukic si sono già affrontati due volte in passato. Precedenti favorevoli al numero 1 del mondo, tutti e due i match giocati sul cemento, che vanta quindi un bilancio di 2-0 contro l'australiano al quale non ha mai concesso nemmeno un set. L'ultimo incontro tra i due risale al 2022 in Bulgaria.

• 2022 - Sofia (QF): Sinner 6-2, 6-3

• 2021 - Melbourne 1 (R32): Sinner 6-2, 6-4

17:26

Gli esordi

Jannik Sinner ha iniziato il suo Wimbledon vincendo il derby (salendo 15-0 contro i connazionali) contro Luca Nardi in tre set 6-3, 6-4, 6-0, mentre Vukic è reduce dalla vittoria al primo turno contro il cinese Tseng in 4 set 6-3, 6-4, 4-6, 7-6.

Londra