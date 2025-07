Sinner, vittoria netta ma...: "Posso migliorare, quando ho fatto fatica e sono stato fortunato"

Le parole di Sinner sul match

L'azzurro numero uno al mondo è intervenuto anche ai microfoni di Sky: "L'ultimo game? Mi sono divertito perché l'ho vinto (ride, ndr). Sono molto felice oggi. Giocare contro Vukic è davvero, davvero difficile. Ha un ottimo servizio. Ho cercato di rispondere a quante più palle possibile, cercando di essere solido da fondo campo. Ho faticato un po’ a chiudere il match, ma sono molto felice. Il Campo Centrale è un posto davvero speciale". Questo è quanto ha affermato il numero 1 ATP, che si è lasciato poi andare ai ringraziamenti: "Grazie a tutti per essere rimasti. So che è stata una giornata lunga. Ogni partita è difficile, quindi sono felice di essere al prossimo turno. Martinez? È anche il lavoro del mio team preparare il match. Come vedi, sono entrambi al telefono. Non si stanno divertendo (ride, ndr)".