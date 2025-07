Kyrgios folgorato sulla via di Sinner, rimangiato tutto il veleno sputato: “Jannik meglio di Alcaraz”

Da nemico giurato a quasi tifoso. Nick Kyrgios ha sempre fatto parlare di sé per le sue uscite spesso fuori luogo, che sono aumentate negli ultimi due anni e mezzo, poiché i problemi fisici di fatto gli impediscono di giocare con continuità dalla fine del 2022. Il tennista australiano non smette di sorprendere e dopo dichiarazioni al veleno contro Jannik Sinner per il caso Clostebol , a chi gli chiede su chi punta nella attuale sfida tra il n.1 e Carlos Alcaraz non ha molti dubbi: "Chi avrà una carriera migliore? Dico Sinner, perché ad Alcaraz piacciono molto le ragazze. A volte sembra distratto e gli piace molto fare festa. Ecco perché propendo per Sinner, perché è più riservato", ha dichiarato durante una registrazione del podcast Uts.

Mouratoglou preferisce Alcaraz

L'australiano ha avuto una lunga chiacchierata con il famoso coach Patrick Muratoglou, il quale ha detto che "Sinner è complessivamente più costante. È la sua mentalità. Se si guarda alla stagione, Alcaraz ha perso più partite. E questo perché non è sempre concentrato. Anche durante le partite ha alti e bassi, Sinner invece rimane lo stesso per tutta la partita. Questo è vero". Paradossalmente, lo spagnolo dà il meglio di sé quando affronta Sinner: in quel caso riesce a rimanere concentrato, a non mollare mai, e sfrutta il suo repertorio tecnico più ampio rispetto all'altoatesino, che comunque negli ultimi due anni ha dovuto anche lui arricchire il suo gioco, altrimenti difficilmente avrebbe raggiunto la vetta del ranking ATP. I due restano più o meno sullo stesso livello, ma gli ultimi 5 scontri diretti vinti tutti dallo spagnolo (da Indian Wells 2024 al Roland Garros 2025) rappresentano un fattore importante per Mouratoglou: "Alla fine tutto dipenderà dai confronti diretti, perché si affronteranno tante volte in finale. E in questo momento Alcaraz ha vinto le ultime cinque sfide, sono tante. Per questo sceglierei Alcaraz, ma è un duello equilibratissimo", ha detto l'allenatore. Immediata la risposta dell'australiano: "Kyrgios è dalla parte di Sinner".