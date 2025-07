Nicola Pietrangeli sotto shock: ricoverato dopo la morte del figlio Giorgio

Nicola Pietrangeli è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto appreso da LaPresse, il 91enne storico campione di tennis, vincitore di due Roland Garros, si trova nel nosocomio capitolino per accertamenti. L'ex leggenda del tennis si trovava probabilmente già in ospedale quando, nelle scorse ore, ha appreso la tragica scomparsa del figlio Giorgio, campione di surf negli anni '80, è morto a 59 anni a causa di un male incurabile. Nei mesi scorsi Nicola Pietrangeli era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, sempre al Gemelli, a seguito di una frattura dell'anca rimediata in una caduta accidentale.