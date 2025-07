Al Circolo Antico Tiro a Volo presentata la 15ª edizione dell’ATV Bancomat Tennis Open

TORINO - A Roma, nella prestigiosa cornice del Circolo Antico Tiro a Volo si è alzato il sipario sulla 15ª edizione dell’ATV Bancomat Tennis Open. L’attesa manifestazione, da quest’anno promossa a WTA 125, è stata presentata ufficialmente in conferenza stampa. Dal 14 al 20 luglio, la terra rossa del circolo capitolino accoglierà le protagoniste in campo, impegnate in quello che, grazie all’upgrade e al supporto del title sponsor Bancomat, il circuito di pagamento più diffuso e riconosciuto in Italia, diventa uno dei tornei più importanti della penisola. Per l’occasione è stata svelata anche l’entry list del torneo, che vedrà tra le sue protagoniste Martina Trevisan : campionessa dell’edizione 2015, capace di muovere qui i primi passi prima di spingersi fino alla 18ª posizione del ranking mondiale, di raggiungere una semifinale al Roland Garros e di conquistare la Billie Jean King Cup con la nazionale azzurra. Si è parlato di lei e delle altre giocatrici sotto gli occhi attenti dei relatori: Giorgio Averni , presidente del Circolo Antico Tiro a Volo; Alessandro Onorato , assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Massimo Itta , chief commercial officer di Bancomat; Giulia Soresina , consigliere federale Fitp; Giuseppe Centro , consigliere allo sport del Circolo Antico Tiro a Volo e membro del comitato organizzatore e Adriano Albanesi, direttore del torneo. Come da tradizione, i tanti appassionati di tennis, provenienti da Roma e non solo, potranno assistere a tutti i match con ingresso gratuito.

Entry list: il ritorno di Trevisan e la wild card a Grant

Dopo essersi sottoposta nel mese di marzo a un intervento al piede, Martina Trevisan è pronta a tornare in campo. La tennista della nazionale azzurra è pronta a tornare in un luogo a lei caro come l’Antico Tiro a Volo. A 22 anni fu campionessa dell’edizione 2015 del torneo e in questa stagione, a 31 anni, calcherà la terra rossa romana forte di imprese come la semifinale al Roland Garros 2022 e il trionfo dello scorso anno in Billie Jean King Cup. Dopo l’infortunio, la tennista toscana riparte dalla posizione numero 188 del mondo, ma resta una rivale temibile per tutte. Le altre italiane già certe di un posto nel main draw sono Nuria Brancaccio (n.183 Wta), Giorgia Pedone (n.216) e la diciassettenne Tyra Grant, prima wild card annunciata. La tennista classe 2008, che da un paio di mesi difende i colori azzurri, occupa la 280ª posizione del ranking Wta. In carriera ha già conquistato due titoli professionistici (W15 Antalya e W50 Selva Gardena) e in questa stagione ha preso parte ai tabelloni principali dei Wta 1000 di Miami e Roma. Nelle ultime settimane si è distinta raggiungendo la semifinale dell’ITF W75 di Zagabria (Croazia) e i quarti di finale al Wta 125 di Grado. A guidare il seeding sarà invece l’ex numero 19 del mondo, con due ottavi di finale Slam all’attivo (Roland Garros e US Open), Varvara Lepchenko (oggi n.121 WTA). Ma in un torneo che da sempre strizza l’occhio alle campionesse del futuro, i riflettori saranno puntati anche sull’ex numero 1 del mondo under 18 Petra Marcinko e sulla sempre più promettente Hanne Vandewinkel. Ai nastri di partenza, infine, anche Oksana Selekhmeteva, campionessa in carica che proverà a difendere il titolo.

La soddisfazione del presidente Averni

Cresce l’attesa per un’edizione che si preannuncia memorabile, come conferma l’entry list tra certezze e giovani promesse. Tante le azzurre attese in campo, anche grazie al sostegno delle wild card a disposizione del settore tecnico e della capitana di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin, storica amica del torneo. “Rientrare nel novero dei tornei organizzati sotto l’egida della Wta è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara Giorgio Averni, presidente del Circolo Antico Tiro a Volo –. Siamo tra i pochi in Italia. Eventi come questo sono strumenti fondamentali per lo sviluppo del tennis, soprattutto in un momento di crescente popolarità. L’ATV Bancomat Tennis Open ha accolto in passato Jasmine Paolini e tante future campionesse, come la numero 1 del mondo Sabalenka. Sono orgoglioso del valore di una manifestazione che ha contribuito all'inizio di tante straordinarie carriere". Una soddisfazione condivisa anche da Giuseppe Centro, consigliere allo sport del Circolo e membro del comitato organizzatore: "Siamo orgogliosi e onorati di questo upgrade. Essere stati scelti dalla Federazione per compiere questo salto e rappresentare l'Italia nella categoria 125 è un grande riconoscimento. Siamo pronti ad ospitare grandi atlete. L’organizzazione garantirà, come sempre, la migliore accoglienza e una grande disponibilità nei confronti degli addetti ai lavori e delle giocatrici, alle quali sono stati riservati ulteriori spazi per garantire il massimo del comfort e privacy”.

Le parole di Alessandro Onorato

“L’upgrade di questo torneo è un motivo di orgoglio per noi e accompagna, insieme agli Internazionali d’Italia, la crescita e i progressi di Roma. Ringrazio il presidente Giorgio Averni e tutto lo staff del Circolo Antico Tiro a Volo per volontà di investire sempre nello sport e in particolare in quello femminile. Sarà una settimana di gioia, di spettacolo e di inclusione con centinaia di persone che verranno al circolo per vedere le grandi campionesse del tennis. Sarà anche l’occasione per promuovere, agli occhi di tanti giovani, l’attività sportiva, il miglior mezzo per favorire l’aggregazione sociale e uno stile di vita sano”.

Le parole di Giulia Soresina

“Questa quindicesima edizione dell’ATV Bancomat Tennis Open rappresenta un momento di particolare soddisfazione per la nostra Federazione e per l’intero movimento tennistico nazionale. Il torneo, grazie alla dedizione e alla visione del comitato organizzatore, raggiunge oggi un traguardo importante, elevandosi al prestigioso livello di 125. Un ringraziamento speciale va al presidente Giorgio Averni e a Bancomat, che con il loro contributo hanno reso possibile un evento di tale rilevanza. La Fitp è profondamente convinta dell’importanza di sostenere appuntamenti di questa importanza, capaci di alimentare la crescita del nostro movimento, coinvolgere il pubblico e diffondere i valori autentici del nostro sport. In una cornice straordinaria come quella del Circolo Antico Tiro a Volo, manifestazioni come questa consolidano il ruolo dell’Italia nel tennis internazionale e rappresentano un esempio ispirante per le nuove generazioni, spingendole a credere nel valore dell’impegno, della passione e del rispetto”.

La sponsorship BANCOMAT

Tra le novità della 15ª edizione del torneo, spicca il ruolo di BANCOMAT come title sponsor, a conferma del crescente impegno dell’azienda nel sostenere lo sport italiano e il talento femminile. L’ingresso di BANCOMAT nel mondo del tennis rappresenta un passo significativo per il brand, che si colloca nell’ambito della nuova strategia di posizionamento e consumer engagement. Massimo Itta, chief commercial officer di Bancomat ha affermato: “Il tennis ormai non è solo una grande passione sportiva degli italiani ma una vera eccellenza del nostro paese e per Bancomat, realtà leader nel proprio mercato e che ogni giorno è vicina ai cittadini, è stato assolutamente naturale supportare un torneo che porta il grande tennis nella Capitale. Questa partnership rafforza ulteriormente il legame di Bancomat con lo sport italiano con il quale condividiamo valori quali passione, innovazione, ricerca dell’eccellenza”.