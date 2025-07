"Mai visto uno così fuori forma": Tsitsipas umiliato da Ivanisevic...che è anche il suo coach!

Le parole di Ivanisevic

"Continua a dire che vuole risalire la china e giocare nuovamente il suo miglior tennis, ma le parole non sono sufficienti. Sono rimasto abbastanza scioccato quando ho iniziato a lavorare con lui, non era minimamente in forma. Credo di non aver mai visto un top player in condizioni così disastrose in tutta la mia vita. Nonostante la mia età e i miei problemi al ginocchio, sono tre volte più in forma di lui in questo momento ed è una cosa davvero grave", ha concluso Goran Ivanisevic.

