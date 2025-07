LONDRA (Inghilterra) - Finisce al terzo turno il sogno di Mattia Bellucci a Wimbledon. Il classe 2001, arrivato per la prima volta così avanti in uno Slam, cede a Cameron Norrie in tre set e termina il suo cammino sull'erba londinese. Per il britannico una vittoria in tre set per 7-6, 6-4, 6-3 che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà uno tra il cileno Jarry e il giovane talento brasiliano Joao Fonseca. Peccato per il tennista di Busto Arsizio, numero 74 del ranking che ha tenuto testa a Norrie sul centrale, ma ha pagato caro le imprecisioni nei momenti decisivi dell'incontro.