Alcaraz agli ottavi di Wimbledon per la terza volta: Struff ko in 4 set

Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di Wimbledon. Il numero 2 al mondo, diretto concorrente in graduatoria di Jannik Sinner e 2 volte campione all'All England, compie un altro passo verso la difesa del titolo conquistato la scorsa edizione, superando in 4 set il tedesco Jan-Lennard Struff con lo score finale di 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 . Un punteggio che consente allo spagnolo di qualificarsi per la terza volta consecutiva agli ottavi dello Slam londinese, nonché di raggiungere il numero 9 Atp Andrey Rublev, che al terzo turno ha avuto la meglio su Adrian Mannarino (7-5, 6-2, 6-3).