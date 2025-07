Sinner-Martinez, orario e dove vedere in tv e streaming il terzo turno del n.1 a Wimbledon

Jannik Sinner torna in campo all'All England Club nell'incontro valido per il terzo turno di Wimbledon. Già reduce dal successo all'esordio con il connazionale Luca Nardi (6-4, 6-3, 6-0), il numero 1 al mondo è uscito vincitore anche dal match contro l'australiano Aleksandar Vukic (6-1, 6-1, 6-3). A contendere al campione azzurro l'accesso agli ottavi di finale è ora lo spagnolo numero 46 Atp Pedro Martinez , che torna al terzo turno dopo 4 anni grazie alle vittorie su George Loffhagen (2-6, 6-2, 6-4, 6-2) e Mariano Navone (7-5, 7-5, 7-6(8)).

Sinner-Martinez: i precedenti

Sinner e Martinez si affrontano per la seconda volta in carriera. Il primo precedente rimanda al successo dell'azzurro - che a Wimbledon è chiamato anzitutto a superare il quarto di finale della scorsa edizione - agli Internazionali di Roma del 2022, quando al primo turno l'altoatesino si impose con il finale di 6-4, 6-3.

Sinner-Martinez: dove vederla

Il match tra Sinner e Martinez è in programma alle ore 14.30 italiane di sabato 5 luglio sul Centre Court dell'All England Club (primo incontro in agenda). Sarà possibile assistere all'evento sui canali dedicati Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

