Bellucci dopo la sconfitta con Norrie: "Non sono riuscito a trovare un piano B"

Norrie a tratti dominante, rammarico nel primo set

Bellucci è stato sconfitto in tre set sul Campo 1 dell'All England Club. "Lui ha disputato un'ottima partita: la differenza l'hanno fatta le diverse altezze che lui ha tra dritto e rovescio. Ti fa giocare molte palle, io ero un po' teso e il compito di giocare una palla in più non è stato semplice da gestire. Lui ti rimanda molte palle diverse, con traiettorie opposte tra dritto e rovescio, è stato bravo e anche a metà primo set, quando non stavamo giocando al meglio, mi ha fatto sentire la sua presenza. Non sono riuscito a trovare un piano B e lui in certi momenti mi è sembrato dominante, anche se il punteggio dei primi due set raccontavano una trama diversa", ha aggiunto il tennista lombardo. Il rimpianto c'è stato soprattutto nel primo parziale: l'italiano ha breakkato in apertura, ha avuto quattro opportunità di doppio break (tre per il 3-0 e una per il 5-2) ma ha ceduto al tie-break, con qualche errore non forzato nei momenti importanti che ha certificato la minor esperienza rispetto a Norrie, il quale ai Championship raggiunse la semifinale nel 2022.