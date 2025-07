Sinner-Martinez, diretta Wimbledon: il terzo turno di Jannik in tempo reale

Superati senza imprevisti il connazionale Luca Nardi e l'australiano Aleksandar Vukic , Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon nell'incontro valido per l'accesso agli ottavi del Major londinese. Il numero 1 al mondo, il cui miglior traguardo raggiunto all'All England sono le semifinali del 2023, è chiamato anzitutto a eguagliare il quarto di finale raggiunto la scorsa edizione, per consolidare quanto più possibile la leadership della graduatoria mondiale. Dall'altra parte della rete c'è ora lo spagnolo Pedro Martinez , numero 46 Atp che al secondo turno ha avuto la meglio sull'argentino Mariano Navone .

14:05

La caduta dei giganti

C’è un’intera generazione di tennisti che si aggira inconsolabile per Church Road. Quella dei primi Next Gen, ovvero quella di Zverev, Berrettini, Tsitsipas, tutti aggrappati a una crisi di nervi che è costata l’eliminazione al debutto a Wimbledon. Ma ad aggravare il bilancio del crollo dei top al primo turno di uno Slam, sono le sconfitte di altre 12 teste di serie: numeri che eguagliano il record dell’Australian Open 2004. Ironicamente, il greco ex numero 3 al mondo, aveva dichiarato poche settimane prima dell’inizio di Wimbledon, che la sua generazione potesse ancora trionfare in un Major.

13:55

La rincorsa di Alcaraz

Reduce dal successo su Jan-Lennard Struff, il 5 volte campione Slam punta a difendere il titolo conquistato nel 2024 in finale contro Djokovic, già sconfitto l’edizione precedente. Il numero 2 al mondo contenderà ora l’accesso ai quarti di finale ad Andrey Rublev: appuntamento domenica 6 luglio.

13:45

Gli ultimi due Wimbledon di Sinner

Se il sogno è conquistare il primo Wimbledon in carriera, l’obiettivo principale del n.1 è anzitutto quello di eguagliare il quarto di finale della scorsa edizione, quando si arrese a Daniil Medvedev. Nel curriculum del campione azzurro c’è anche la semifinale del 2023, quando prima di arrendersi a Novak Djokovic divenne l’italiano più giovane a raggiungere il penultimo atto del Major londinese.

13:35

Il cammino di Martinez

Sconfitto George Loffhagen al debutto con il punteggio 2-6, 6-2, 6-4, 6-2, Martinez ha poi avuto la meglio su Navone, sconfitto il finale 7-5, 7-5, 7-6(8).

13:25

I successi su Nardi e Vukic

Dopo l’esordio vincente nel derby con Nardi, superato con lo score 6-4, 6-3, 6-0, Sinner ha poi archiviato senza imprevisti il match contro l’australiano Vukic, sconfitto con il finale 6-1, 6-1, 6-3.

13:15

Gli altri azzurri in gara

In campo all’All England anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Il campione ad Amburgo, è impegnato contro Jakub Mensik (campo 12), mentre l’azzurro numero 42 Atp sfida Brandon Nakashima (campo 14). A rappresentare l’Italia nel femminile è rimasta Elisabetta Cocciaretto, che dopo avere eliminato la numero 3 al mondo Jessica Pegula, e in seguito Katie Volynets, contende il terzo turno alla svizzera Belinda Bencic (campo 18). Infine, nel doppio maschile, Andrea Bolelli e Simone Vavassori sfidano al secondo Jan Zielinski e Adam Pavlasek (campo 8).

13:05

L'orario di inizio

Il match tra Sinner e Martinez è in programma alle ore 14.30 italiane sul Centre Court. Nessun rischio rinvio causa pioggia dunque, in quanto il centrale è dotato di copertura retrattile.

13:00

Sinner-Martinez: i precedenti

Sinner e Martinez si affrontano per la seconda volta in carriera. Il primo precedente rimanda al successo dell'azzurro agli Internazionali di Roma del 2022, quando al primo turno si impose con il finale di 6-4, 6-3.

Wimbledon, Londra.