Cobolli annichilisce Mensik a Wimbledon: chi affronterà agli ottavi

LONDRA (Inghilterra) - Prosegue l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon! Battuto con personalità il ceco Jakub Mensik (numero 17 al mondo) per qualificarsi per la prima volta agli ottavi di finale di un torneo dello slam. Sul campo 12 il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-2 in un'ora e 50 minuti.

Il ceco entra malissimo in partita con un primo set inguardabile e anche i primi game del secondo dopo l'interruzione per la pioggia, Cobolli ringrazia e con un gioco consistente si porta 2 set a 0 (3/11 le palle break convertite dal romano contro lo 0/1 del ceco). La musica non cambia neanche nel 3° set dove Cobolli subito conquista il break, lo conferma (2-0) e non si gira più conquistandone pure un secondo per una grande vittoria fatta di solidità e costanza. Flavio adesso attende il suo avversario che uscirà dall'incontro tra il veterano Marin Cilic e lo spagnolo Jaume Munar.