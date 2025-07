Sonego, miracolo Wimbledon: cinque ore ma è vittoria, agli ottavi trova...

LONDRA (Inghilterra) - Uno stoico Lorenzo Sonego batte Brandon Nakashima (numero 37 al mondo) che si qualifica agli ottavi di finale per la seconda volta in carriera sull'erba di Wimbledon. Sul campo 14 con il punteggio di 6-7(5), 7-6(8), 7-6(2), 3-6, 7-6(2) dopo 5 ore di grande tennis tanto fa scrivere all'account ufficiale su X del torneo la parola "Sensazionale".

Gran battaglia nel 1° set con solo 2 palle break concesse e salvate entrambe dal torinese, si decide al tie-break dove è decisivo il mini-break al 12° gioco (dritto steccato di Sonego) per il 7-5 Nakashima. Battaglia anche nel 2° set con Sonego che ha le sue prime palle break sul 4-4 0-40 ma l'americano si salva e si torna al tie-break dove Lorenzo rimonta dal 6-2 e s'impone 10-8 per pareggiare il conto sei set. Terzo set ad alte emozioni: break di Nakashima che si porta 4-2, contro-break di Sonego e nuovamente si decide tutto al tie-break con Lorenzo che questa volta non deve rimontare perché lo domina 7-2. L'americano però non molla: strappa nuovamente il servizio a Sonny ma questa volta non si fa sorprendere vincendo la frazione 6-3 per portare il match al 5° dove va in scena la replica del 3° set. Infatti Sonny va sotto si un break, lo recupera, porta Nakashima al tie-break e lo vince ancora dominando 10-2 con due ace per chiudere. Al prossimo turno Sonego attende ancora una volta Ben Shelton!