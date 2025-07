Sinner duro a Wimbledon su Alcaraz: "Tu vedi il futuro?". Poi la rivelazione su Federer

LONDRA (Regno Unito) - Il numero uno del ranking mondiale Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro Pedro Martinez, valso la diciassettesima qualificazione a un torneo Slam - Wimbledon nella fattispecie - staccando così Pietrangeli in testa a questa speciale classifica all time tra i tennisti italiani. Sull'aver sprecato fin qui pochissime energie (è un bene o un male?), Sinner ha risposto: "Non c'è un meglio o peggio. Non guardo questo punto di vista perché non so quanto ti possa aiutare magari se vado 5-5 o al tie-break, perché poi dipende da come ti senti ogni giorno. C'hai sempre comunque le cose positive e negative. Positivo che ho speso poco tempo in campo, negativo invece nel giocare magari qualche punto in più sotto tensione che ti può aiutare. Però se ho la possibilità di andare dritto per la mia strada, ci vado".