Totti, Juve e Milan: Sinner sceglie la sua squadra del calcetto, "Io a loro scaldo la panchina"

Sinner e la squadra ideale di... calcetto

Intervistato dalla BBC, infatti, il numero uno del tennis mondiale ha stilato la propria squadra di calcio a cinque ideale. Una formazione completamente italiana: tra i pali non poteva che esserci Gianluigi Buffon, in difesa il suo idolo Paolo Maldini - l'altoatesino è tifosissimo del Milan -, a centrocampo il nuovo commissario tecnico della Nazionale Rino Gattuso e in avanti spazio alla fantasia e ai gol di due straordinari numeri 10, Francesco Totti e Alessandro Del Piero. E Sinner? "Io riscaldo la panchina per loro", scherza Jannik.

