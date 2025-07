Sonego, talismano Sinner: "Ho visto Jannik che mi guardava e mi sono caricato"

Tre azzurri negli ottavi a Wimbledon è un record: “Sono contento, siamo amici. Ci stiamo godendo l’atmosfera e stiamo giocando un gran tennis. Oggi Cobolli ha fatto una grandissima partita, l’ho seguito fin quando non sono entrato in campo . E poi ho visto Jannik da sopra la terrazza che seguiva la mia partita e quello mi ha caricato tanto . E’ bello essere in ottavi con loro e speriamo di andare avanti. Un modulo a tre punte? Beh, piedi buoni ne abbiamo. Il centravanti lo facciamo fare a Jannik…”.

Sonego aspetta Shelton

Ora la sfida a Ben Shelton: “Mi aspetto un’altra partita difficile. E’ la terza volta che lo affronto quest’anno e non sono mai riuscito a batterlo. E’ molto forte, e su erba può esprimere un gran tennis. E’ appena entrato in Top 10 e serve alla grande. Ora per me è importante recuperare energie e da domani penseremo a come metterlo in difficoltà”.