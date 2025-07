Sinner, testa a Wimbledon e cuore alla F1: il pronostico sul GP di Silverstone© .

LONDRA (Inghilterra) - Nella prima settimana di Wimbledon , Jannik Sinner ha mostrato a tutti i colleghi il perchè sia numero 1 del ranking: 3 vittorie su 3, nessun set regalato e record di minor numero di game concessi nelle prime tre partite agli avversari scippato a sua maestà Roger Federer . Il campione altoatesino ha lasciato per strada appena 17 game in tutto (7 al connazionale Luca Nardi , 5 all’australiano Aleksandar Vukic e 5 allo spagnolo Pedro Martinez ) abbassando il record precedentemente detenuto da Re Roger Federer, che nel 2004 perse 19 game per arrivare agli ottavi (6 contro Alex Bogdanovic , 3 contro Alejandro Falla e 10 contro Thomas Johansson ). Un chiaro segnale di quanta voglia abbia Jannik di arrivare fino in fondo ai Championships.

Sinner tra Wimbledon e Silverstone

Ma non c'è solo il tennis nella testa di Sinner, che nell'intervista dopo la vittoria nel terzo turno ha voluto ricordare l'altra sua grande passione. In contemporanea con Wimbledon, il weekend britannico offre anche il Gran Premio di Silverstone con Jannik che non ha mai nascosto il suo interesse per la Formula 1. Ai microfoni di Sky, il numero 1 del mondo si è congedato rapidamente spiegando: "Ora però ci sono le qualifiche del Gran Premio, scappo a vederle". E sulla possibile partecipazione nel paddock del circuito, Jannik ha chiarito: "Domani è il mio giorno libero, ma niente Silverstone, organizzerò gli orari degli allenamenti per seguire la gara".