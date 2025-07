Wimbledon, Royal Sinner oltre Federer. I cavalli in calzini, precedenti bulgari e fragole in cartone

Jannik toglie un record a Federer a Wimbledon!

Un altro record di casa nostra che si aggiunge a quelli già timbrati: anche in questa classifica a finirgli dietro è Pietrangeli, negli ottavi 16 volte. Finora non ha perso un set, non ha subito un break, vincendo tutti i turni di servizio. In totale (3 match) ha perso 17 game: record di Wimbledon era Open: meglio dei 19 di Federer 2004 («mi è sempre piaciuto tantissimo guardarlo giocare: però non mi interessano queste statistiche»). Eppure sono numeri importanti, tra un piatto di pollo al curry e una porzione di fragole, che ora le danno dentro un cartone che ricorda quello del latte, sulle tribune, e qualche mascherato sgranocchio anche tra gli ospiti del Royal Box, dove spiccavano Roddick e Amritraj, entrambi nella Hall of Fame. A loro si è rivolto Sinner: «Mi sembra di non aver vinto nulla in confronto a voi», mentre ha già vinto più di Andy e Vijay messi insieme. «È bello vedere i volti di chi ci segue, grazie per le vostre attenzioni». Applausi del pubblico, a richiesta.