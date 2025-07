Sonego, l'esaltazione della lotta: la Maratona di Lorenzo il Toro, "Sotto la curva" a Wimbledon

Le parole di Sonego

Al torinese sono occorse 5 ore e 4 minuti per alzare le braccia al cielo. Ha vinto in 5 set, dominando il match tie-break finale (10-3) ma ha giocato quasi sempre in rimonta. «E’ stato un match incredibile, molto duro, molto combattuto – ha sottolineato ‘Sonny’ -. Lui ha giocato molto bene e io ho dovuto tirare fuori il massimo dai miei turni di servizio. Mi esalto nei tre su cinque? Ma oggi avrei vinto anche in tre…. Di sicuro hai molte più opportunità, più occasioni per provare a cambiare le cose. E’ più facile sul lungo ribaltare la partita e avere questa opportunità ti trasmette serenità e tranquillità, anche quando le cose vanno male. Ho sempre avuto fiducia in me stesso e alla fine avevo più benzina di lui, lo percepivo e questo mi ha caricato molto». Come un amico compagno comparso a un certo punto: «Ho visto Jannik da sopra la terrazza che seguiva la mia partita e quello mi ha caricato tanto. E’ bello essere in ottavi con lui e Flavio, speriamo di andare avanti».