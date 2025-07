Non si ferma più Flavio Cobolli che dopo 3 ore e 25 minuti di gioco archivia la pratica Marin Cilic e vola, per la prima volta nella sua carriera, ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista azzurro si è imposto in quattro set col punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 dopo un match equilibrato deciso solo da alcuni episodi. Ai quarti di finale, Cobolli se la vedrà con Nole Djokovic che nell'altro ottavo di finale ha liquidato De Minaur anche lui in quattro set col punteggio di 1-6, 6-4, 6-4, 6-4.