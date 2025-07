Cobolli da sogno, Wimbledon continua: fuori Cilic, chi sfida ai quarti di finale

Non si ferma più Flavio Cobolli che dopo 3 ore e 25 minuti di gioco archivia la pratica Marin Cilic e vola, per la prima volta nella sua carriera, ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista azzurro si è imposto in quattro set col punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 dopo un match equilibrato deciso solo da alcuni episodi. Ai quarti di finale, Cobolli se la vedrà con il vincente della sfida tra De Minaur e Djokovic in campo ora.