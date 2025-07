Djokovic-Federer, siparietto show! Nole scherza così: "Felice di spezzare la maledizione"

Il tempo passa, ma la classe di Novak Djokovic resta immutata. Il tennista serbo - a 38 anni e un mese - ha dato prova, per l'ennesima volta, di quelle che sono le sue qualità, portando a casa la qualificazione ai quarti di finale a Wimbledon - in cui affronterà l'azzurro Flavio Cobolli - dopo aver battuto in rimonta Alex De Minaur , undicesimo nel ranking Atp, in quattro set con il punteggio di 6-1, 4-6, 4-6, 4-6 in tre ore e venti minuti di gioco. La vittoria di Djokovic, però, ha un sapore ancor più dolce, ed il motivo rimanda ad uno dei più grandi volti della storia del tennis : Roger Federer . Per la prima volta, infatti, Nole è riuscito a conquistare una vittoria dinanzi al venti volte campione Slam, affermandolo anche nelle prime dichiarazioni dopo il match vinto contro l'australiano.

Il siparietto con Federer

"Ogni tanto - ha dichiarato Djokovic nell'intervista in campo - vorrei avere il serve and volley di quel gentiluomo di Federer. Questa probabilmente è la prima volta che mi guarda e io riesco a vincere! Le ultime volte non era andata benissimo (ride)... felice di spezzare la maledizione! Ovviamente è fantastico avere Roger qui, un campione che ho sempre rispettato e ammirato. Abbiamo condiviso la scena per tanti anni, questo è il campo in cui ha ottenuto più successi". L'ex tennista svizzero ha ovviamente apprezzato il complimento, abbozzando più di un sorriso al numero 6 della classifica ATP e dando vita ad un siparietto divertente - a cui ha preso ampiamente parte tutta la platea - tra due giganti del tennis, a cui ha fatto seguito un applauso scrosciante per entrambi. Nole si è poi soffermato sul match vinto per tre set ad uno contro l'australiano De Minaur.