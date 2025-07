Sinner, allarme infortunio contro Dimitrov: “Mi fa male sul dritto”, entra il medico

Brutte notizie per Jannik Sinner a Wimbledon . Il numero 1 del ranking mondiale ha accusato un dolore acuto al gomito, a seguito di una caduta riportata nel primo game durante un punto, che l'ha costretto a richiedere l'intervento del fisioterapista nel match contro il bulgaro Grigor Dimitrov . "Quando faccio il kick a uscire o colpisco forte con il dritto sento un fastidio al gomito" sono state le parole del tennista azzurro a bordocampo, il quale ha assunto anche degli antidolorifici per poter rientrare quanto prima - e soprattutto al meglio - in una partita che si sta rivelando tutt'altro che semplice.

Il dolore al gomito nel match contro Dimitrov

Il problema accusato da Jannik Sinner lo sta condizionando, e non poco, nel match contro il numero 19 ATP Grigor Dimitrov, attualmente avanti per un set a zero sull'altoatesino (6-3), con il match che vede attualmente Sinner sul punteggio di parità al secondo set, con il momentaneo 5-5 contro Dimitrov. Il dolore al gomito è, infatti, iniziato nel corso del primo game, e si è protratto fino alla richiesta d'intervento del fisioterapista da parte del numero 1, avvenuta nel corso del secondo set (sul punteggio di due game ad uno per Dimitrov), a causa del troppo dolore.