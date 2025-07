Sinner, allarme Wimbledon! “C’è un po’ di preoccupazione, ho fatto fatica”

Sulla partita di Dimitrov

“Ha servito incredibilmente bene. Molto preciso. Anche molto veloce. Ha cambiato il gioco in modo molto, molto efficace. C'era un po' di vento. Ha sfruttato il vento nel modo migliore possibile. Ha preparato la partita in modo eccellente e l'ha eseguita ancora meglio. Stava giocando un tennis fantastico. Dopo, con il tetto chiuso, non si capisce cosa stia succedendo. Ci sono stati degli ottimi scambi all'inizio del terzo set" ha affermato Sinner in merito a quanto ha messo in mostra Dimitrov nei tre set disputati. Ha poi proseguito: "Ho cercato di rimanere mentalmente in carreggiata. L'ho breakkato sul 5-4. Poi ha giocato un tennis fantastico per breakkarmi. Penso che stia mostrando il suo potenziale. È un vero peccato, come ho detto in campo. Gli auguro una pronta guarigione”.