Cobolli-Djokovic, orario e dove vedere in tv e streaming Wimbledon  

WIMBLEDON (Inghilterra) - Flavio Cobolli mercoledì scenderà in campo sull'erba dell'All England Club per giocarsi il pass per la semifinale di Wimbledon. Per la prima volta in carriera il tennista romano si gioca un quarto di finale in un torneo dello slam dove affronterà il 7 volte vincitore dello slam britannico: Novak Djokovic . Flavio sta giocando il miglior tennis in carriera e si sta esaltando su una superficie, in teoria, non favorevole alle sue caratteristiche ma ci ha preso gusto e non vuole fermarsi: "Ho sempre sognato di essere qui a giocare questo torneo, non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. Ho cominciato a giocare per questo tipo di partite, c'è tutta la mia famiglia qui. Mio padre sta piangendo, c'è mio fratello e i miei amici, è un momento che non dimenticherò. Adesso giocherò su un grande campo, penso di averlo meritato. Ho pensato al mio gioco, è questa la chiave per battere i giocatori più importante. Cerco di essere aggressivo, è stata una grande partita"- Dall'altro lato c'è un serbo in gran spolvero che in testa ha quel 25° slam per rafforzare ancor di più la sua egemonia nella storia del tennis, nessuno slam esalta Nole come Wimbledon e l'amarezza della brutta sconfitta in finale contro Alcaraz dell'anno scorso alimenta ancor di più l'agonismo della leggenda. Il quarto contro Flavio sarà, inoltre, il 69° confronto in carriera di Djokovic con un tennista italiano nel circuito maggiore: 56 vittorie e 12 sconfitte il bilancio con solo sette azzurri che sono riusciti a batterlo (Sinner ovviamente è l'azzurro con più successi).Tra l'altro grazie alle vittorie di Sinner (arrivata grazie al ritiro di Dimitrov) e Cobolli, l'Italia avrà due azzurri ai quarti di Wimbledon: soltanto 10 volte nella storia due tennisti italiani hanno raggiunto i quarti di uno Slam nella stessa edizione

Cobolli-Djokovic: diretta tv e streaming

La sfida tra Cobolli e Djokovic, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma mercoledì 9 luglio (campo e orario ancora da definire). In Italia sarà trasmessa in Italia in diretta tv via satellite su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Cobolli-Djokovic, i precedenti

Cobolli ed Djokovic si sono affrontati a livello Atp una sola in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 1-0 in favore del serbo. Infatti l'unica sfida risale all'anno scorso quando Nole s'impose in due set netti (6-1, 6-2) al 2° turno del Masters 1000 di Shanghai