Retromarcia Paolini, è già divorzio! Il nuovo coach? Stavolta può succedere davvero

Andreeva che storia!

Comunque, un po’ di Belpaese nei quarti del tabellone femminile dei Championships c’è. Per merito di Liudmila Samsonova, la russa d’Italia (dove è cresciuta sin da piccola avendo la famiglia seguito il padre pongista), n.19 del ranking e del seeding, che con il periodico 7-5 alla spagnola Jessica Bouzas Maneiro si è meritata per la prima volta un posto tra le migliori otto sull’erba londinese. "È il mio primo quarto di finale, quindi è davvero emozionante", ha ammesso la 26enne giocatrice nata ad Olenegorsk e allenata dal torinese Danilo Pizzorno, che sfiderà la polacca Iga Swiatek, ex n.1 del mondo, impostasi 6-4 6-1 sulla danese Clara Tauson, n.22 Wta. Nella parte bassa del tabellone continua la sua corsa anche Mirra Andreeva, che nell’unico ottavo tra due top ten in questa folle edizione dei Championships ha lasciato cinque game (6-2 6-3) alla statunitense Emma Navarro sul Centrale. E la cosa curiosa è che la 18enne di Krasnojarsk non si neppure resa conto di aver raggiunto per la prima volta i quarti, episodio che l’ha fatta ridere tanto (come la sua coach Conchita Martinez. "Fino a metà secondo set mi sono concentrata solo sul campo per non vedere chi fosse seduto nel Royal Box - ha detto la teen ager russa in conferenza stampa -. Poi, sul 6-2 4-1 ho dato una sbirciatina ma ho pensato subito ‘Oddio, non avrei dovuto farlo’. Roger era seduto vicinissimo, credo una delle prime file, forse addirittura la prima. Ovviamente la prima persona che ho visto sono stati lui e sua moglie. Sono diventata super tesa e nervosa". Sua avversaria sarà proprio una svizzera, Belinda Bencic, che si è presa una gran bella rivincita imponendosi per 7-6(4) 6-4 su Ekaterina Alexandrova, che due settimane fa l’aveva dominata a Bad Homburg. Per la 28enne di Flawil, ex n.4 del mondo, è il primo quarto sui prati di Church Road e in uno Slam da quando è diventata madre di Bella ad aprile 2024, tornando nel tour a ottobre dello stesso anno.