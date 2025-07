“La battaglia dei sessi”: l’ultima uscita di Kyrgios. Di cosa si tratta

Una nuova 'battaglia dei sessi' per il tennis, oltre cinquanta anni dopo il mitico incontro tra Billie Jean King e Bobby Riggs. A lanciare l'idea è il solito estroverso Nick Kyrgios, che soprattutto nelle ultime stagioni si è fatto notare più per le sue uscite che per i risultati, a causa dei continui problemi fisici che lo tormentano da oltre due anni e mezzo (da inizio 2023 a oggi ha giocato solamente 9 match ufficiali, 6 in singolare e 3 in doppio). A far scalpore è che l'avveraria potrebbe essere la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking WTA. "Sabalenka e io stiamo pensando di organizzare una nuova 'battaglia dei sessi' entro l'anno", ha detto l'australiano all'emittente britannica TalkSport.