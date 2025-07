"Sinner va a casa tranne se...": la frase di Bertolucci spaventa tutti

I risvolti del match tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov sembrano non terminare più. La partita è, ovviamente, terminata da un pezzo, ma l'infortunio rimediato dall'altoatesino nel corso del primo game dell'incontro a causa di una caduta, continua ad essere una costante d'incertezza sulla sua presenza a Wimbledon 2025. I risultati della risonanza non sono stati ancora resi noti, motivo per cui risulta lecita la preoccupazione in vista dei quarti di finale in programma mercoledì 9 luglio contro lo statunitense Ben Shelton, autore di un'ottima prestazione contro l'italiano Lorenzo Sonego agli ottavi di finale. A commentare la delicata situazione, ci ha pensato Paolo Bertolucci - ex leggenda del tennis -, analizzando i potenziali risvolti per Sinner.