Castellammare di Stabia al centro del beach soccer italiano  

Copertura mediatica in diretta



Tutte le competizioni godranno di un’ampia copertura streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti: in tutto saranno ben 18 le partite che saranno trasmesse in live streaming. Le notizie, il programma gare, i risultati, le classifiche e i match report sono disponibili sul sito web ufficiale beachsoccer.lnd.it/it/beach-soccer.

Il presidente Carmine Zigarelli ha espresso tutta la sua soddisfazione per un evento che va oltre lo sport: “Siamo felici di accogliere nell'Arena di Castellammare di Stabia il Campionato di Serie A maschile e la Coppa Italia femminile di beach soccer. Ringraziamo la Lega Nazionale Dilettanti per aver scelto la Campania, la società promotrice della tappa Virtus Junior Stabia e il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza e l'intera amministrazione per la collaborazione e l'ospitalità. Una manifestazione importante per l'intera Campania – ha aggiunto Zigarelli - che unisce lo sport e il turismo, valorizzando il territorio che quest'anno si arricchisce con il villaggio Q8, che permette a tutti di divertirsi con le molteplici iniziative presenti all'interno dello stesso, a partire dal torneo di calcio balilla, che ha conquistato tutti, generando un clima di tanta socialità e divertimento, ma al contempo consente anche di inviare messaggi di sostenibilità e di tutela dell' ambiente. Ringraziamo anche per l'organizzazione della 'carovana della prevenzione', organizzata dalla Lnd in collaborazione con AIRC, che permette a tantissime donne di fare screening gratuiti per prevenire il tumore al seno”.



Il sindaco Luigi Vicinanza ha abbracciato idealmente tutti i partecipanti: “Siamo orgogliosi che Castellammare di Stabia sia stata scelta come tappa ufficiale del Campionato Italiano di Beach Soccer 2025. Un evento frutto di un’iniziativa privata che rappresenta una straordinaria occasione di promozione per la nostra città. La Beach Arena, affacciata sul mare e incorniciata dalla bellezza del Golfo di Napoli e del Vesuvio, offre senza dubbio uno dei panorami più suggestivi dell’intero circuito nazionale. Il beach soccer va esattamente nella direzione giusta: valorizzare Castellammare attraverso eventi che uniscono sport, bellezza e partecipazione".



Alfonso Scarica ha spostato il focus sugli aspetti organizzativi e logistici: “Lo Stabia Beach Arena rappresenta per noi molto più di una semplice struttura sportiva: è un simbolo di rinascita, passione e comunità. Come Virtus Junior Stabia, siamo orgogliosi di aver dato vita a questo progetto, che punta a valorizzare il nostro territorio offrendo uno spazio dedicato allo sport, all'inclusione e all’incontro tra generazioni. L’arena nasce dal desiderio di creare un luogo dove i giovani possano esprimere il loro talento, dove le famiglie possano ritrovarsi in un ambiente sano, e dove eventi sportivi e culturali possano contribuire alla crescita della nostra città. Ogni torneo, ogni manifestazione, ogni sorriso su questa sabbia rappresenta il risultato di un lavoro collettivo e di una visione condivisa”. Scarica ha ringraziato tutte le persone che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento: “Un momento particolarmente significativo sarà la tappa del Campionato di Serie A Q8 di Beach Soccer, che si terrà qui dall’8 al 13 luglio, con gare di Coppa Italia femminile e match delle Poule Scudetto e Promozione. Questa manifestazione, parte del prestigioso beach soccer tour sponsorizzato da Q8, rappresenta una grande opportunità per mettere in luce la nostra realtà sportiva sul palcoscenico nazionale. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa: le istituzioni, gli sponsor, i volontari, e soprattutto i cittadini di Castellammare che ogni giorno dimostrano quanto sia forte il legame con il nostro territorio. La Stabia Beach Arena è casa vostra. Continueremo a migliorarla, a farla crescere, e a far sì che resti un punto di riferimento per lo sport e la socialità nel cuore della nostra città".



Emilio Fittipaldi ha sottolineato l’impegno del Dipartimento nella diffusione della disciplina sul territorio: “Sono lieto di partecipare alla presentazione ufficiale della tappa nazionale di Beach Soccer che si svolgerà nella splendida località di Castellammare di Stabia. Questa manifestazione unisce sport, spettacolo e passione grazie alle tante squadre partecipanti che provengono da tutta Italia per esaltare quei valori che il calcio di base esprime da sempre”. Fittipaldi ha ribadito un concetto importante: “Le tappe di beach soccer non sono solo eventi agonistici, sono vetrine per esaltare tutte le bellezze delle località affascinanti d’Italia come Castellammare di Stabia. Per raggiungere l’obiettivo è fondamentale il lavoro di squadra come in questo caso con l’Amministrazione comunale, la Lnd e il Dipartimento che hanno collaborato insieme in perfetta sintonia. Colgo l’occasione quindi per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso evento, le istituzioni, i partner commerciali e sociali, tutti i collaboratori e volontari”.



Gennaro D’Isanto ha posto l’accento sul valore strategico della location per il title main partner Q8 : “Siamo ormai alla quarta tappa del Campionato di Beach Soccer italiano e per Q8 prendere parte a questo evento, in particolare poi in una città accogliente e dinamica come Castellammare di Stabia, per tutto ciò che rappresenta per il calcio in generale, è una grande soddisfazione. La Campania rappresenta per Q8 un territorio strategico, con cui abbiamo un legame profondo sia dal punto di vista del business che della logistica” ha sottolineato Isanto. “È qui che la nostra presenza si traduce ogni giorno in vicinanza concreta alle persone, attraverso una rete capillare di stazioni di servizio e attività che supportano lo sviluppo locale. Sostenere il campionato, che in questa occasione assegnerà il titolo della Coppa Italia femminile Q8 e ospiterà le fasi decisive della Serie A maschile, significa per noi promuovere lo sport come momento di aggregazione, di energia positiva e di valorizzazione del talento, in particolare tra le nuove generazioni”.