Alcaraz spietato, allena Shelton per battere Sinner a Wimbledon!

LONDRA (Inghilterra) - In attesa di capire come reagirà il gomito sul campo, Jannik Sinner deve comunque pensare al prossimo incrocio nel tabellone di Wimbledon . Nel quarto di finale dei Championships c'è ad attenderlo Ben Shelton . Lo statunitense è un avversario insidioso per potenza e fisicità, il suo servizio sull'erba londinese può essere l'arma in più anche contro il numero 1 del mondo. Sulla strada di Ben si è dovuto scansare Lorenzo Sonego che pur riuscendo a vincere un set ha ceduto in 3-1 nell'ottavo di finale. Shelton fiuta il momento positivo, considerando anche le condizioni precarie di Sinner , e alla vigilia del super match ha deciso di allenarsi con un importante sparring partner.

Shelton si allena con Alcaraz

La sessione di allenamento di Shelton è stata con il grande rivale di Jannik Sinner: Carlos Alcaraz. Il due volte campione uscente di Wimbledon e Shelton hanno svolto il lavoro uno contro l'altro per preparare al meglio il prossimo impegno. Alta intensità per lo statunitense che non poteva chiedere avversario migliore per preparare la sfida al fenomeno altoatesino, visti gli ultimi incontri tra Jannik e Carlos terminati tutti e due in favore dello spagnolo. Un Alcaraz chiamato a scendere in campo in serata contro Norrie per staccare il pass per la semifinale e provare ad inseguire il terzo titolo consecutivo a Londra.