Mistero Sinner, il dolore al gomito e i quarti con Shelton: cosa sta succedendo

Le condizioni di Sinner

Sul campo, contro l’amico Dimitrov, quella sfida degli ottavi il numero uno l’avrebbe persa, non di sicuro, ma al novanta per cento delle probabilità sì. Anche per via dell’infortunio al braccio destro, subito su uno scivolone nei primi game del match, che tanto facile da risolvere pare non sia. Gli ha procurato un dolore molto simile al “tennis elbow”, il fatidico gomito del tennista. Gli ha impedito di forzare il dritto e il servizio, dimezzando di fatto le potenzialità del suo tennis. Poi Dimitrov ha subito un infortunio più grave, che l’ha costretto al ritiro sul 6-3 7-5 2-2 in suo favore, il quinto abbandono negli ultimi sei Slam giocati. Ora, Sinner è convinto (e l’ha detto) che quel match l’avrebbe perso, ma è ancora in corsa. Con un braccio che fa i capricci, d’accordo, ma ancora in grado di vincere il torneo, sempre che non arrivi una rinuncia (improbabile, pare) prima del match con Shelton, programmato come secondo, oggi, sul Numero Uno. E dite, si può vincere un torneo come i Championships con la convinzione di non aver meritato di giungere fino al match decisivo? Jannik è chiamato a decidere che cosa dire a se stesso, e non è facile. La frase che mi sarei aspettato di sentire da parte sua, nella conferenza stampa di ieri - «Giocherò per vincere e dedicare il successo a Dimitrov» - non l’ha detta, forse non gliel’hanno suggerita, oppure ha pensato non fosse il caso. In realtà non si sa ancora se giocherà, e questo cambia la visuale d’assieme. Quasi certamente sì, ma lo sapremo solo oggi. Se l’infiammazione del gomito si attenuerà ci sarà. Io ci conto. Altrimenti a casa.