WIMBLEDON (Inghilterra) - Malgrado il fastidio al gomito Jannik Sinner gioca una gran partita d'intelligenza tattica, doma l'esuberante potenza di Ben Shelton (numero 10 al mondo) e vola per la seconda volta in carriera in semifinale a Wimbledon! Sul Campo Uno dell'All England Club il numero 1 al mondo piega lo statunitense con il punteggio di 7-6(2) , 6-4 , 6-4 in 2 ore e 21 minuti. Jannik, visibilmente non al 100%, gioca saggiamente da fondo senza spingere al massimo con il dritto ma giocando tatticamente sui punti deboli dell'avversario ovvero il rovescio; Shelton ha i suoi soliti picchi figli dell'istinto e della grande potenza ma nell'arco della partita Sinner è bravo a "lavorarlo ai fianchi" facendolo cedere nei momenti importanti come il tie-break del 1° set ed il 10° gioco sia del 2° e del 3° set. Adesso riposo per Sinner che attende il suo prossimo avversario che uscirà dalla sfida in atto sul campo centrale tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic .

19:21

La numero 45

Il successo contro Shelton è il 45° in carriera per Sinner contro un Top 10, inoltre sale a 24-3 il record in questa stagione per l'azzurro

19:10

Jannik incubo di Shelton

Con il 3-0 rifilato oggi Sinner ha vinto 15 set di fila contro lo statunitense

19:02

I numeri di Sinner

Per Sinner si tratta della 7ª semifinale Slam in carriera, la 2ª a Wimbledon, la 4ª consecutiva diventando il più giovane ad aver raggiunto le semifinali di 4 tornei del Grande Slam consecutivi dai tempi di Rafa Nadal nel 2009. Restando sempre in tema semifinali Jannik Sinner è il 5° giocatore più giovane ad aver raggiunto le semifinali di tre tornei del Grande Slam maschile in stagioni consecutive, più vecchio solo di Courier (1992-93), Connors (1974-75), Djokovic (2007-08) e Federer (2004-05).

18:59

Sinner: "Gomito molto meglio"

Le parole post-partita: "Sono molto contento della performance. Lui serve molto bene, è diffiicle avere chance ma ce l'ho fatta. Giocare queste partite è un onore di fronte a questo pubblico. Ricordo la prima semifinale, ti abitui a questi palcoscenici, spero che sia una bella partita la prossima. Gomito? Quando c'è tanta tensione nelle partite cerchi di non pensarci, da ieri ad oggi è migliorato. Non voglio scuse, ho giocato il mio tennis e l'atmosfera mi ha aiutato"

18:54

Game Set Match Sinner!!!!

Come nel 2° set 10° gioco delicato per Shelton che si trova 30-40 dopo un altro brutto errore dopo un bello scambio lungo: gran servizio e dritto (di controbalzo!) per andare ai vantaggi ma ancora una vota lo scambio lungo è fatale e c'è il 2° Match-Point Jannik. Il 14° ace annulla il 2° Match-Point ma il doppio fallo offre a Sinner il 3° match-point e questa volta PAZZESCA RISPOSTA di Jannik che chiude i conti!

18:46

Jannik si salva dallo 0-30 ed è 5-4!

Nuovamente è dell'americano il primo punto del gioco ma anche il secondo dopo un errore di drito di Jannik, 0-30! Prima vincente (15-30), prima vincente (30-30), rosvescio scarico in rete di Shelton (40-30) e poi passante lungolinea per chiudere un game strepitoso dallo 0-30

18:42

Shelton pareggia sul 4-4

Ennesimo turno di battuta senza palle break concesse

18:38

Sempre in sicurezza Sinner ed è 4-3

Anche l'azzurro perde il primo punto del game ma, come Shelton in precedenza, parziale di 4 punti consecutivi per tenere il servizio

18:34

Shelton scivola, rimonta e fa 3-3!

Momento di paura sul rimo punto perché Shelton scivola in spaccata sullo smash di Sinner, fortunatamente nulla di grave per l'americano che dallo 0-15 piazza 4 punti consecutivi con 2 ace

18:30

Sinner ancora in scioltezza (3-2)

Jannik concede qualcosa ma sempre in sicurezza anche perché lo slice in rovescio di Shelton è un ottimo alleato.

18:26

Ben risponde

Servizio da padrone in questi primi game del 3° set, Shelton a 30 (dopo esser stato 40-15) fa 2-2

18:22

Anche Sinner di fretta

Sesto ace della partita per Jannik che anche lui a 0 tiene il servizio per il 2-1

18:20

Speedy Shelton

In un abtter d'occhio, a 0, l'americano risponde

18:18

Sinner comincia bene il 3° set

Il servizio di Jannik rimane un reus per l'americano ed è 1-0

18:13

BREAK e Game 2nd set Sinner!

Negli scambi prolungati Sinner riesce quasi sempre ad avere la meglio ed infatti forza l'americano ad un altro turno non semplice perché arriva la seconda palla break che vaòe set-point (30-40): Jannik risponde, insisiste sul rovescio e arriva l'errore decisivo che vale 6-4!

18:08

Jannik risponde con tranquillità (5-4)

Turno di battuta questa volta senza patemi per Sinner che rapidamente a 0 tiene il servizio per tenere l'americano alle spalle

18:05

Shelton salva una palla break e tiene la testa (4-3)

Jannik si procura la prima palla break del set (30-40) dopo un bello scambio prolungato ma Shelton, come sempre, chiude gli occhi e fa partire un missile di dritto anomalo per annullarla. Servizio al coropo e prima vincente per tenere la battuta

18:02

Sinner, smorfie di dolore

Shelton sta testando la resistenza da fondo di Jannik che quando con impatta in pieno centro cordse sente dolore e quindi esprime smorfie di dolore.

17:54

Di nuovo parità

Shelton concede un solo punto a Sinner e firma il 3-3.

17:48

Altro show dell'azzurro

Sinner continua a martellare al servizio: nessun punto concesso all'avversario e nuovo sorpasso (3-2).

17:47

La replica

Stavolta è Sinner a restare fermo a zero, spettatore del turno perfetto in battuta di Shelton: 2-2.

17:42

Jannik non rallenta

Un punto - il secondo in totale dall'inizio del match - concesso a Shelton: Sinner si riporta avanti (2-1).

17:39

Shelton pareggia i conti

Ancora una volta, come spesso accaduto nel primo set, Sinner si ferma a 30 nel turno al servizio di Shelton: il punteggio è ora di 1-1.

17:34

Sinner avanti nel 2°

Shelton si porta sul 15-40, ma Sinner annulla due palle break e difende il servizio ai vantaggi: 1-0.

17:27

Sinner vince il 1° set

Jannik perde il servizio dello 0-2, poi annulla il gap strappando all'avversario quelli del pareggio (2-2) e del sorpasso (3-2). Messi in cascina i propri due successivi turni in battuta, l'azzurro si concede due ulteriori break, chiudendo sul 7-2.

17:21

Si va al tie-break

Sinner strapazza Shelton, ancora una volta fermo a zero: 6-6, il tie-break deciderà il primo set.

17:17

Ennesimo game fotocopia

L'undicesimo game si conforma al copione sin qui visto: Sinner si ferma a 30, Shelton torna in testa (6-5).

17:13

Rullo Sinner

Manco a dirlo, Jannik chiude anche il decimo game dell'incontro, il quinto in battuta della partita, senza concedere punti a Shelton: 5-5.

17:10

Shelton si difende con le unghie

Sinner prova ancora a impensierire l'avversario, ma si ferma ancora una volta a 30: Shelton è ora avanti 5-4.

17:06

L'azzurro 'va di fretta'

Un punto concesso a Shelton in quattro game al servizio: è l'impressionante ruolino di Sinner, che sigla il 4-4.

17:02

Altro break 'sfiorato'

A Shelton servono i vantaggi per difendere il servizio e continuare a fare la 'lepre' di questo primo set: 4-3.

16:57

Game rapidissimo: 3-3

Sinner riporta in parità il punteggio: Shelton 'spettatore non pagante' del gioco.

16:53

Sinner tenta la 'zampata'

Sinner mette in difficoltà Shelton, ma non riesce a mordere sul 30-30: l'americano si riporta avanti (3-2).

16:50

La replica di Jannik

Il dolore al gomito non starebbe, al momento, limitando il servizio di Jannik: un game quasi perfetto (Shelton si ferma a 15) che vale il 2-2.

16:45

L'americano torna avanti

Shelton fa suo anche il secondo turno al servizio e torna avanti nel punteggio. Intanto, è finito il quarto del tabellino femminile tra la Bencic, che sfiderà la Swiatek, e la Andreeva.

16:42

Che risposta dell'azzurro

Turno perfetto in battuta per Sinner, che lascia l'avversario a zero e firma l'1-1.

16:39

A Shelton il 1° game

Sinner lotta, ma si ferma a 30: l'americano difende il servizio e si porta sull'1-0.

16:36

È iniziata!

Partiti: inizia Shelton al servizio.

16:30

Sinner-Shelton, l'orario ufficiale

Le 16:35: è questo l'orario in cui sono attesi in campo Sinner e Shelton. Circa un quarto d'ora dopo la fine del match tra Bencic e Andreeva (7-6, 5-4 il punteggio al momento), toccherà a Cobolli e Djokovic.

16:20

Fuori Passaro e Trevisan

Francesco Passaro è stato eliminato agli ottavi di finale del Challenger tedesco di Braunschweig dallo slovacco Alex Molcan con un doppio 6-3, mentre Martina Trevisan è uscita di scena al secondo turno del "Nordea Open", torneo Wta 125 in corso sulla terra rossa di Bastad, in Svezia, sconfitta dalla polacca Katarzyna Kawa con lo score di 6-2, 6-3.

16:10

Swiatek in semifinale

Iga Swiatek si qualifica per le semifinali di Wimbledon: la polacca, ex numero 1 del mondo, si impone ai danni della russa Liudmila Samsonova, 19a nel ranking Wta, in due set con il punteggio di 6-2, 7-5. Alle 16.25 dovrebbe toccare a Jannik Sinner.

15:59

15:50

15:40

Bencic avanti con Andreeva

La svizzera Bencic ha vinto al tie-break il primo set contro la russa Andreeva: 7-6(3) il punteggio.

15:31

Sinner, il duello infinito

Jannik potrebbe ipoteticamente disputare l'ennesima finale contro l'eterno rivale Alcaraz, ma occhio a Djokovic: LA GALLERY.

15:19

15:04

Swiatek avanti

Sullo stesso campo dove Sinner sfiderà Shelton, Iga Swiatek ha appena vinto il primo set contro la russa Samsonova con il punteggio di 6-2.

14:55

14:40

14:25

14:10

13:55

13:40

13:25

13:10

12:53

Quando giocano Sinner e Shelton

Terminato l'allenamento per Sinner che si prepara ad affrontare Ben Shelton. Il quarto di finale sul Court N.1 inizierà al termine del quarto femminile tra Swiatek e Samsonova in programma alle ore 14.

12:40

Alcaraz-Fritz, la prima semifinale

Nella giornata di ieri il primo verdetto dei quarti di finale con Carlos Alcaraz e Taylor Fritz che si affronteranno in semifinale dopo aver superato rispettivamente Norrie e Khachanov.

12:30

Termina l'allenamento di Sinner

Notizie incoraggianti per Jannik Sinner dopo un'ora di lavoro intenso con il giovane talento Vasamì. Il numero 1 al mondo ha provato tutti i colpi, anche alla massima velocità, nonostante il manicotto di protezione al braccio destro per l'infortunio al gomito accusato contro Dimitrov. Al termine dell'allenamento sorrisi e scambio di buona fortuna tra Jannik e Jacopo, entrambi impegnati tra poco nelle rispettive partite di Wimbledon e Wimbledon Juniors.

12:16

Wimbledon azzurro: Sinner e Cobolli ai quarti

Sinner affronterà Ben Shelton, in contemporanea sul Centrale Cobolli se la vedrà con Novak Djokovic: in palio una possibile semifinale tutta italiana, ma serviranno due vittorie per Jannik e Flavio

12:02

Le immagini dell'allenamento

Sinner si prepara per il quarto di finale contro Shelton. GUARDA LA GALLERY

11:58

Buone notizie per Jannik

Continua l'allenamento del numero 1 del mondo con Jacopo Vasamì. Non accusa problemi il gomito, ben protetto da Jannik con un manicotto bianco a lasciare libero solamente il polso. Sul Court N.1 cresce l'attesa per il quarto di finale contro lo statunitense che si svolgerà nel pomeriggio.

11:45

Il gomito di Sinner

Per l'ultimo allenamento prima della sfida a Shelton, Jannik indossa un manicotto di protezione su tutto il braccio destro.

11:39

L'azzurro in campo

Jannik Sinner ha iniziato il suo allenamento con Jacopo Vasamì. Il numero 1 del mondo è sceso in campo con una fasciatura su tutto il braccio destro e ha iniziato a scambiare i primi colpi

11:29

Attesa per l'allenamento

Tra poco Jannik Sinner scenderà in campo ad Aorangi Park per svolgere l'ultimo allenamento prima del match con Shelton. Il numero 1 del mondo avrà come sparring partner Jacopo Vasamì, numero 2 del mondo juniores, grande promessa del tennis italiano e mancino come Shelton. Cresce l'attesa per capire le condizioni fisiche dell'altoatesino con particolare attenzione al gomito destro.

11:16

Shelton, l'allenamento con Alcaraz

La sessione di allenamento di Shelton è stata con il grande rivale di Jannik Sinner: Carlos Alcaraz. Nella mattinata di ieri, il due volte campione uscente di Wimbledon ha svolto il lavoro con lo statunitense prima di superare Norrie in tre set. LEGGI TUTTO

11:01

Allenamento alle 11.30 per Sinner

Alle ore 10.30 inglesi, le 11.30 in Italia, Jannik Sinner svolgerà un ultimo allenamento prima di scendere in campo contro Shelton. Jannik ha scelto di allenarsi con Jacopo Vasamì ad Aorangi Park, quindi su erba all'aperto. Il numero 1 del mondo valuterà ancora le condizioni del gomito.

10:58

Le condizioni di Jannik

Sinner si è sottoposto ieri mattina ad esami strumentali per capire l'entità del problema al gomito accusato dopo una caduta all'inizio del match contro Dimitrov. In attesa dei risultati ha prima prenotato e poi annullato il campo di allenamento per le 17 italiane facendo alzare l'allarme sulle sue condizioni. A chiarire la situazione ci ha pensato coach Cahill a Espn: “Jannik ha lavorato 20-30 minuti sui campi al coperto. Starà bene…”

10:52

I precedenti

Sei i precedenti tra Sinner e Shelton, con il bilancio che vede avanti l'altoatesino per 5-1. L'americano, dopo essersi aggiudicato il primo testa a testa nel 2023 a Shanghai, ha perso lo stesso anno a Vienna e quello seguente a Indian Wells, Wimbledon e ancora Shanghai. In questa stagione, poi, il numero uno al mondo si è imposto contro l'avversario anche in semifinale all'Australian Open con il punteggio di 7-6 6-2 6-2.

10:41

Sinner-Shelton, il quarto di finale

La sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton, valida per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione, è in programma mercoledì 9 luglio come seconda partita sul campo numero 1, a seguire del match Swiatek-Samsonova, che comincerà alle 14 italiane.

