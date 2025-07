Cobolli-Djokovic, diretta Wimbledon: i quarti di finale in tempo reale

WIMBLEDON (Londra) - Un cammino da elogiare quello messo in mostra da Flavio Cobolli finora, numero 22 del ranking mondiale ATP, che si ritrova dinanzi all'avversario (con tutto il rispetto per i precedenti) più temibile affrontato finora: Novak Djokovic . Il numero 6 ATP - sette volte vincitore a Wimbledon - punta a rendere pari il numero di Grandi Slam conquistati, concludendo in bellezza quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione al torneo di Londra . La sfida tra Cobolli e 'Nole', attualmente in scena sul Campo Centrale, è già infuocata, e soltanto uno riuscirà a staccare il pass per la semifinale, in cui toccherà affrontare il vincitore tra il numero 1 ATP Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton , impegnati nell'altro quarto di finale sull'erba del campo numero 1 .

17:33

'Nole' torna in vantaggio

Djokovic non fallisce al servizio e porta a casa il secondo game. 2-1 il punteggio a favore del tennista serbo.

17:30

Cobolli la riprende

Il tennista azzurro non molla. Al servizio si assicura il secondo game contro 'Nole'. È 1-1 il punteggio sul Campo Centrale di Wimbledon.

17:26

Vantaggio Djokovic!

Il primo game della gara se lo aggiudica il numero 6 ATP. Non riesce il break iniziale all'azzurro Flavio Cobolli.

17:22

Cobolli-Djokovic, s'inizia!

Al via anche il match tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic sul Campo Centrale, con i due tennisti scesi ufficialmente in campo per dare inizio alle danze. 'Nole' al servizio.

17:20

Sinner, il primo set si deciderà al tie-break

Il match sul Campo numero 1 di Wimbledon si trova momentaneamente sul punteggio di parità: sei game a sei il risultato, con il primo set tra Sinner e Shelton che verrà deciso al tie break.

17:02

Cobolli-Djokovic, tutto pronto a Wimbledon

Ancora pochi istanti e sul Campo Centrale di Londra andrà in scena la seconda partita del giorno: il quarto di finale tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic. L'inizio dell'incontro è previsto per le ore 17:15 italiane.

16:49

Belinda Bencic è in semifinale!

La tennista svizzera ha avuto la meglio sulla numero 7 ATP Mirra Andreeva in due set. La vittoria ottenuta le è valsa la sua prima qualificazione in semifinale ai Championships, in cui affronterà Iga Swiatek.

16:39

Jannik scende in campo: al via l'incontro con Shelton

È iniziato il match tra Sinner ed il tennista statunitense a Wimbledon, sul Campo numero 1. Il primo game se lo aggiudica Shelton.

16:37

Djokovic, incontro reale a Wimbledon

Il tennista serbo ha ricevuto una visita speciale alla vigilia della sfida valevole per i quarti di finale, che lo vedrà affrontare Flavio Cobolli. 'Nole' ha, infatti, avuto l'onore di incontrare la regina Camilla: GUARDA TUTTE LE FOTO.

16:27

Bencic in vantaggio a Wimbledon

La tennista svizzera è in vantaggio per un set a zero sulla numero 7 ATP Mirra Andreeva. Al termine del match - attualmente al secondo set - tra le due, prenderà il via sul Campo Centrale la sfida tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic.

16:15

Wimbledon, Swiatek in semifinale

Iga Swiatek è approdata alle semifinali del singolare femminile di Wimbledon. La tennista polacca, numero 4 del mondo e ottava testa di serie del tabellone, ha sconfitto nei quarti di finale la russa Liudmila Samsonova, 19 del ranking internazionale e del seeding, col punteggio di 6-2, 7-5. In semifinale Swiatek (per la prima volta fra le prime quattro del Major britannico) attende la vincente del match fra la russa Mirra Andreeva e la svizzera Belinda Bencic.

16:08

Italia ai quarti: Sinner affronta Shelton

Sul Campo numero 1, alle ore 16:40 italiane, per la sfida valevole per l'altro quarto di finale, si affrontano Jannik Sinner - che ha recuperato in tempo in dall'infortunio al gomito rimediato nella sfida contro Dimitrov - e lo statunitense Ben Shelton, giustiziere dell'italiano Sonego agli ottavi di finale.

15:54

Fognini annuncia il ritiro. E le parole su Cobolli...

Fabio Fognini ha annunciato a Wimbledon il suo ritiro dal tennis giocato. Ora è pronto a tifare per gli altri tennisti azzurri, tra cui Cobolli, impegnato oggi contro Djokovic: "Cobolli? Mi piacerebbe parlare con lui prima della partita, ma deve sapere che è qui per giocarsela. Questo è uno dei match più importanti della sua carriera. Spero che si diverta e la partita gli dia la possibilità di dare il meglio".

15:50

Il saluto di Bove e Calafiori a Cobolli

Il tennista italiano, romano d'adozione, ha salutato due spettatori speciali: si tratta di Edoardo Bove e Riccardo Calafiori, a Wimbledon per supportare l'amico Cobolli nel match contro Djokovic: GUARDA IL VIDEO.

15:37

Cobolli-Djokovic, il quarto di finale

La sfida da non perdere tra il tennista azzurro ed il numero 6 ATP andrà in scena alle 17:00 (orario italiano) nel pomeriggio - seconda partita sul Campo Centrale - dopo il match tra Mirra Andreeva e Belinda Bencic, in programma dalle 14.30 italiane.

Wimbledon (Inghilterra)