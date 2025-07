Pennetta, il messaggio di Flavia a Fognini per l'addio è da lacrime: cosa ha scritto

Ritiro Fognini, l'omaggio di Flavia Pennetta

"Sono passati 20 anni da quando hai iniziato questo viaggio nel tennis professionistico. Io ho avuto il privilegio di vederti lottare, crescere, cadere e rialzarti mille volte. Oggi non finisce la tua storia con il tennis. Cambia solo forma. Resterà per sempre nei tuoi gesti, nei tuoi occhi, nei ricordi di chi ti ha seguito. E soprattutto, resterà nel cuore di chi ti ama — perché io so quanta dedizione c'è stata dietro ogni scelta, ogni rinuncia, ogni sacrificio". Con un post sul suo profilo Instagram,saluta l'addio al tennis del marito. "Non potrei essere più fiera di te - si legge nel post - Grazie per avermi portata con te in questo viaggio. E adesso… Avanti, verso tutto quello che verrà. Io sarò sempre al tuo fianco. Con amore, sempre".