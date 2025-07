Lo riconoscete? L'attore di Hollywood si addormenta durante Cobolli-Djokovic. Ma come si fa...

Si può dormire a Wimbledon in un quarto di finale con Djokovic in campo? A quanto pare sì, almeno per Hugh Grant. L’attore britannico, celebre per i suoi ruoli in commedie romantiche e per l’aplomb tipicamente inglese, è stato beccato dalle telecamere mentre sonnecchiava durante il match tra Flavio Cobolli e il serbo, valido per i quarti di finale del torneo. Seduto nel prestigioso box riservato a celebrità e figure istituzionali, Grant è stato immortalato con la testa piegata, gli occhi chiusi dietro gli occhiali da sole e le mani intrecciate sulle gambe: il ritratto perfetto del relax… forse un po’ troppo.