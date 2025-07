Djokovic di gomma, Wimbledon trema sulla caduta ma Nole evita l'infortunio contro Cobolli

WIMBLEDON (Inghilterra) - Novak Djokovic sconfigge in quattro set Flavio Cobolli e per la 14ª volta in carriera giocherà la semifinale a Wimbledon (record all-time) dove il suo avversario sarà Jannik Sinner. Djokovic che ha tenuto tutti con il fiato sospeso proprio sul finire del match contro il romano: infatti sul 40-30 Cobolli fa partire un gran dritto in contropiede con il serbo, già in precario equilibrio, che scivola malamente aprendo in maniera anomala il compasso delle gambe!

Attimi di paura perché il 7 volte vincitore dello slam britannico rimane a terra dolorante, rialzandosi con calma e facendo stretching. Il tutto con Cobolli che attraversa il campo dando la racchetta a Nole assicurandosi delle sue condizioni. Novak si ricompone e ai vantaggi chiude set e partita.